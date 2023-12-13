Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Taste

"Gold ist Pflicht": Weihnachtsfunkeln und Sternejagd im Halbfinale

SAT.1Staffel 12Folge 8vom 13.12.2023
"Gold ist Pflicht": Weihnachtsfunkeln und Sternejagd im Halbfinale

Folge 8: "Gold ist Pflicht": Weihnachtsfunkeln und Sternejagd im Halbfinale

139 Min.Folge vom 13.12.2023Ab 6

Bald ist Weihnachten und die Kochtalente erwichteln sich für das Teamkochen weihnachtliche Gerichte. Beim Solokochen lässt Gastjurorin Viktoria Fuchs winterlichen Löffel-Schmaus mit Zutaten wie Zimt, Kardamom oder Sternanis kreieren. Im Entscheidungskochen sollen die Kandidat:innen ihr liebstes Weihnachtsplätzchen dekonstruieren und neu interpretiert auf den Genuss-Löffel zaubern.

SAT.1
