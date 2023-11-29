Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

"Wir kriegen nie wieder einen Tisch bei dem!": Kochen für den Lieblingskoch

SAT.1Staffel 12Folge 6vom 29.11.2023
"Wir kriegen nie wieder einen Tisch bei dem!": Kochen für den Lieblingskoch

"Wir kriegen nie wieder einen Tisch bei dem!": Kochen für den LieblingskochJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 6: "Wir kriegen nie wieder einen Tisch bei dem!": Kochen für den Lieblingskoch

116 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 6

Das Motto der heutigen Folge lautet: "Willkommen in Asien". Gastjuror Hao Jin möchte den Umgang der Kochtalente mit asiatischen Aromen testen. Fürs Teamkochen wird per Los entschieden, wer einen Genuss-Löffel mit "Schwein", "Geflügel", "Meeresfrüchten" oder "Tofu" zubereitet. Im Solokochen sollen die Kandidat:innen ihr Können mit typisch asiatischen Zutaten wie Frühlingszwiebeln, getrockneten Shiitake oder Koriander unter Beweis stellen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen