"Wir kriegen nie wieder einen Tisch bei dem!": Kochen für den LieblingskochJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 6: "Wir kriegen nie wieder einen Tisch bei dem!": Kochen für den Lieblingskoch
116 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 6
Das Motto der heutigen Folge lautet: "Willkommen in Asien". Gastjuror Hao Jin möchte den Umgang der Kochtalente mit asiatischen Aromen testen. Fürs Teamkochen wird per Los entschieden, wer einen Genuss-Löffel mit "Schwein", "Geflügel", "Meeresfrüchten" oder "Tofu" zubereitet. Im Solokochen sollen die Kandidat:innen ihr Können mit typisch asiatischen Zutaten wie Frühlingszwiebeln, getrockneten Shiitake oder Koriander unter Beweis stellen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick