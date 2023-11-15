Vom bayerischen Absurdistan ins türkische GenusshochlandJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 4: Vom bayerischen Absurdistan ins türkische Genusshochland
139 Min.Folge vom 15.11.2023Ab 6
Das Traumpaar der Spitzenküche, Elif Oskan und Markus Stöckle, feiern als Gastjuror:innen bei "The Taste" die bayerisch-türkische Freundschaft. Beim Teamkochen müssen die Kochtalente die kuriosen Gericht-Titel aus Stöckles Speisekarte - wie Stamperl im Latex - neu interpretieren. Im Solokochen wird eine bayerische und eine türkische Zutat von den Kochtalenten ausgewählt und auf dem Genuss-Löffel kombiniert. Im Entscheidungskochen ist ein geschickter Umgang mit Dörrobst gefragt.
