Bunte Serien-Löffelgerichte für Max StroheJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 2: Bunte Serien-Löffelgerichte für Max Strohe
130 Min.Folge vom 01.11.2023Ab 6
Nachdem das Casting abgeschlossen ist, stellt Gastjuror und Sternekoch Max Strohe die Teams vor ihre erste Herausforderung. Das Teamkochen steht unter dem Motto "Serienabend", und die Kandidat:innen kreieren Löffelgerichte zu "Sex and the City", "Game of Thrones", "Die Biene Maja" und "Der Bergdoktor". Beim Solokochen stellen die Kochtalente ihr Können im Umgang mit Schokolade, gesalzenen Erdnüssen und Fruchtgummis unter Beweis.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick