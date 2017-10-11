Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 1vom 11.10.2017
146 Min.Folge vom 11.10.2017Ab 12

Sowohl Hobby- als auch Profiköche treten an, um sich die Gunst der vier Coaches zu erbrutzeln. Nach jeder Runde, in der ein Löffel-Gericht blind verkostet wurde, entscheiden Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Roland Trettl, ob sie den Kandidaten in ihrem Team haben wollen. Interessieren sich mehrere Coaches für einen Anwärter, darf dieser selbst entscheiden, in wessen Team er möchte. In den kommenden Folgen kochen die Teams in Challenges gegeneinander.

