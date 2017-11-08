Die Coaches machen ihren Köchen Feuer unterm HinternJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 5: Die Coaches machen ihren Köchen Feuer unterm Hintern
128 Min.Folge vom 08.11.2017Ab 12
Heute dreht sich alles um perfekte Texturen. Wem gelingt eine besonders cremige, gut gelierte, knusprige oder fluffige Speise? Außerdem müssen aus Mais, Gurke und Apfel Gerichte mit unterschiedlichen Strukturen kreiert werden. Zum Schluss steht die Herausforderung, ein dekonstruiertes Dessert aus Klassikern wie der Schwarzwälder Kirschtorte oder dem Frankfurter Kranz zu zaubern.
