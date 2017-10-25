Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Taste

Es wird maritim - Die Kandidaten erkunden die Früchte der Meere

SAT.1Staffel 5Folge 3vom 25.10.2017
Es wird maritim - Die Kandidaten erkunden die Früchte der Meere

Es wird maritim - Die Kandidaten erkunden die Früchte der MeereJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 3: Es wird maritim - Die Kandidaten erkunden die Früchte der Meere

127 Min.Folge vom 25.10.2017Ab 12

Die heutige Show steht ganz unter dem Motto "Fish & Friends": Die Kandidaten müssen aus Goldforelle, Tintenfisch, Hummer oder Wolfsbarsch ein Gericht auf den Löffel zaubern, das die Jury überzeugt. Wer kocht Kreatives mit Jakobsmuschel, Taschenkrebs und Seeigel? Und wem gelingt eine schmackhafte Gemüsebeilage aus Algen? Gastjuror ist dieses Mal Hans Neuner, der sich bereits zwei Michelin-Sterne erkocht hat.

