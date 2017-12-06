Das spektakuläre FinaleJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 9: Das spektakuläre Finale
147 Min.Folge vom 06.12.2017Ab 12
Für die Finalisten geht es heute um alles: Wer überzeugt die Jury und entscheidet "The Taste" für sich? Die heutigen Gastjuroren stellen jeweils spezielle Zutaten und Zutaten-Kombinationen zur Wahl, aus denen ein spannendes Gericht entstehen soll. Wem gelingt das mit Kopfsalat und Haselnuss, Speck und Tomate oder Ananas und Salbei? Außerdem erwartet die Finalisten noch eine ganz besondere Überraschung ...
