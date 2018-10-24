Das kreative ÜberraschungsmenüJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 3: Das kreative Überraschungsmenü
126 Min.Folge vom 24.10.2018Ab 6
Heute müssen die Kandidaten Mut und Kreativität beweisen, um ein Überraschungsmenü à la "Carte Blanche" zu zaubern - lecker allein reicht diesmal nicht aus! Im Solokochen gilt es, aus hawaiianischen Palmherzen, schwarzem Knoblauch und Koriander eine kulinarische Köstlichkeit zu kreieren. Nur wer zu überzeugen weiß, darf sich im Entscheidungskochen auf weitere Herausforderungen freuen ...
