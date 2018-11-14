Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Taste

Eine Reise durch Italien

SAT.1Staffel 6Folge 6vom 14.11.2018
Eine Reise durch Italien

Eine Reise durch ItalienJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 6: Eine Reise durch Italien

126 Min.Folge vom 14.11.2018Ab 6

Ganz unter dem Motto "Eine Reise durch Italien" dürfen die Hobbyköche heute in die mediterrane Küche eintauchen und italienische Köstlichkeiten zubereiten. In der ersten Runde gilt es nichts geringeres als Pasta in ihrer verschiedensten Variation auf den Tisch zu zaubern. Danach müssen die drei Geheimzutaten Aubergine, Radicchio und Granatapfel lecker verarbeitet werden, bevor es im Entscheidungskochen an typisch italienische Vorspeisen geht.

