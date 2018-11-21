Inspiration aus dem Wald: Wacholder, Fichte und LärcheJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 7: Inspiration aus dem Wald: Wacholder, Fichte und Lärche
122 Min.Folge vom 21.11.2018Ab 6
Heute ist "Wald" das vorgegebene Thema: Die Hobbyköche dürfen Steinpilze, Maronen, Haselnüsse sowie Waldhonig im Teamkochen verarbeiten. Danach gilt es die drei Geheimzutaten Lärchenöl, Wacholderbutter und sauer eingelegte Fichtentriebe zu einem leckeren Gericht zu zaubern, bevor es im Entscheidungskochen feuchtfröhlich mit Waldhimbeergeist und Gin weitergeht.
