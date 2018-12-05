Das Finale von 'The Taste' 2018Jetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 9: Das Finale von 'The Taste' 2018
151 Min.Folge vom 05.12.2018Ab 6
Im großen Finale wird von den Hobbyköchen noch einmal alles abverlangt: Die Gast-Juroren Jan Hartwig und Harald Wohlfahrt geben allerlei abenteuerliche Aromenkombinationen vor, aus denen eine kulinarische Köstlichkeit entstehen soll. Wem gelingt das bei Yuzu und Kokos, Topinambur und Macadamianuss oder Eismeerforelle und Gurke am besten? Und wer wird die sechste Staffel von "The Taste" für sich entscheiden können?
