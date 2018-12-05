Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 9vom 05.12.2018
151 Min.Folge vom 05.12.2018Ab 6

Im großen Finale wird von den Hobbyköchen noch einmal alles abverlangt: Die Gast-Juroren Jan Hartwig und Harald Wohlfahrt geben allerlei abenteuerliche Aromenkombinationen vor, aus denen eine kulinarische Köstlichkeit entstehen soll. Wem gelingt das bei Yuzu und Kokos, Topinambur und Macadamianuss oder Eismeerforelle und Gurke am besten? Und wer wird die sechste Staffel von "The Taste" für sich entscheiden können?

SAT.1
