SAT.1Staffel 7Folge 1vom 02.10.2019
Folge 1: Die ersten Löffel

119 Min.Folge vom 02.10.2019Ab 6

Ab sofort kochen 16 Hobby- und Profiköche aus ganz Deutschland wieder in den Bavaria Studios in München um einen Platz in den Teams von Alexander Herrmann, Frank Rosin, Maria Groß und Tim Raue. Nur wer es schafft, einen der Köche in einer Blindverkostung durch einzigartige Geschmackskombinationen auf einem Löffel komprimiert zu überzeugen, hat die Chance auf den Sieg, 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch.

SAT.1
