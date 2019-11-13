Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 7vom 13.11.2019
113 Min.Folge vom 13.11.2019Ab 6

Bevor unsere Hobbyköche im Solokochen zeigen, welche Köstlichkeiten sie aus einer Durianfrucht, einer Cedri-Zitrone und Tamarinde kreieren können, werden sie in der ersten Runde mit dem Ikarus-Konzept von Gastjuror Martin Klein vertraut gemacht, wo es darum geht, Spezialitäten aus aller Welt nachzukochen. Im finalen Showdown geht es dann schließlich an den Elsässer Klassiker "Sauerkraut". Wie werden ihn unsere Kandidaten wohl auf dem Löffel interpretieren?

