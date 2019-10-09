Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Taste

Das kulinarische Amerika

SAT.1Staffel 7Folge 2vom 09.10.2019
Das kulinarische Amerika

Das kulinarische AmerikaJetzt kostenlos streamen

The Taste

Folge 2: Das kulinarische Amerika

119 Min.Folge vom 09.10.2019Ab 6

Unter dem wachen Auge von Gast-Juror Björn Swanson müssen die Kandidaten im Teamkochen vier amerikanische Saucen zaubern: eine BBQ-Sauce, eine Honey Mustard-Sauce, Guacamole sowie eine Thousand Islands-Sauce. Im Solokochen gilt es, aus Cranberrys, Zuckermais und Weißkohl eine kulinarische Köstlichkeit zu kreieren, bevor die Hobbyköche in der Entscheidungsrunde zeigen müssen, ob sie sich mit der Steak-Kultur der USA auskennen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Taste
SAT.1
The Taste

The Taste

Alle 14 Staffeln und Folgen