The Taste
Folge 4: Der Duft des Orients
115 Min.Folge vom 23.10.2019Ab 6
Aromatische Gewürze, neue kulinarische Impulse: Sind unsere Hobbyköche mit den Gaumenfreuden der nahöstlichen Levante-Küche vertraut? Haya Molcho ist als Jurorin zu Gast und darf heute die Kandidaten bewerten. In der ersten Runde gilt es, Getreidesorten wie Frikeh oder Couscous zu verarbeiten, bevor Tahina, Datteln und Granatapfelmelasse auf dem Speiseplan stehen. In der Entscheidungsrunde heißt es dann: Wer kreiert ein leckeres vegetarisches Gericht aus Okra und Aubergine?
