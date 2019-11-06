Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 6vom 06.11.2019
115 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Chef-Patissier René Frank ist als Juror zu Gast und bewertet die ausgefallenen Konditorkünste der verbliebenen Kandidaten. Die erste Runde startet mit verschiedenen Gebäcken: Windbeutel, Biskuitrollen, Gugelhupfe und Tartes gilt es, herzhaft zu interpretieren. Um den Einsatz von raffiniertem Zucker zu vermeiden, soll beim Solokochen die Süßkraft von Obst und Gemüse zum Einsatz kommen, bis in der Entscheidungsrunde das Handwerk des Cocktail-Mixens unter die Lupe genommen wird.

