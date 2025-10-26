Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller
Folge 5: Zwischen den Fronten
42 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
In der westkanadischen Provinz British Columbia haben die Menschen mit starker Trockenheit zu kämpfen. Ihre schlimmste Folge: Zahllose Waldbrände, die nicht nur Dörfer bedrohen, sondern auch die Arbeit der Holzfäller unmöglich machen. Um die Gefahr eines Funkenschlags in allzu trockenen Gebieten zu verhindern, erstellt der Wildfire Service, die Waldbrand-Schutzbehörde von British Columbia jeden Tag einen "Wetterindex".
