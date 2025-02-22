Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller
Folge 6: Totales Schneechaos
42 Min.Folge vom 22.02.2025Ab 12
Das Single Stem Logging Team von Integrated Operations bereitet in der Wildnis von British Columbia Stämme für die Holzernte mit dem Hubschrauber vor. Dabei klettern die Jungs auf die Bäume, sägen die Kronen ab und setzen ganz unten Fällschnitte, damit der Hubschrauber die noch stehenden Bäume abbrechen kann - eine gefährliche Arbeit.
