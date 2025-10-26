Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller
Folge 3: Volltreffer
42 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
In der westkanadischen Provinz British Columbia sitzen die Holzfällerteams gerade mitten in der Übergangsphase zwischen Winter- und nächster Sommersaison. Und auch jetzt muss dabei in der vorgegebenen Zeit eine bestimmte Fläche fertig und das Holz auch abtransportiert werden. Auf Vancouver Island geht es bei den Heli-Holzfällern von Integrated Operations dabei um Stämme im Wert von Millionen.
