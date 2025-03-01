Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller
Folge 7: Engpässe
42 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12
In den Wäldern der westkanadischen Provinz British Columbia ist die Sommersaison für die Holzfäller nicht besonders lang. Der nächste Wintereinbruch droht bereits. Das Team von Mirko und Liam bei Freya Logging hat im Wald in Sandy Creek alles geerntet, was vorgesehen war. Jetzt müssen die schweren Holztrucks die Stämme abholen und ins Sägewerk bringen. Dafür muss die einzige Brücke zum Ladeplatz in gutem Zustand sein - und im Moment ist sie eher eine Katastrophe.
