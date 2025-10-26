Timber Titans - Kanadas härteste Holzfäller
Folge 2: Unter Druck
41 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Die Crew von "Integrated Operations" bereitet auf Vancouver Island Stämme vor, die vom Schwerlasthubschrauber S-64 aus einem Canyon geholt werden sollen. Eine junge Ersatzpilotin muss sich beweisen, als sie Teammitglieder mit einem Bell 206 in das bergige Gelände fliegt. Das Rücken der Stämme kann beginnen, muss aber unterbrochen werden, als der Wind so stark wird, dass der S-64 nicht mehr fliegen kann. Die Uhr tickt, denn Integrated hat den Heli nur für vier Tage gebucht.
