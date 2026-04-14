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Folge vom 14.04.2026: Ballermann-Star Puffi
50 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Superschlau und superhässlich: Zwischen einer Pauschalreise nach Malle und den absoluten Superbrains, verbirgt sich Puffi mit den Highlights der letzten Wochen und der potenziell hässlichsten Stadt Deutschlands und der Welt.
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Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18, Season 20-22: ProSieben & © Season 20-22: Brainpool Entertainment GmbH & © Season 20: Brainpool Entertainment Gmbh & © Season 20, Season 22: Brainpool TV & © Season 18-19: Raab TV & © Season 22: Brainpool TV GmbH & © Season 22: BRAINPOOL TV GmbH & © Season 21: Prosieben
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