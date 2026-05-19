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TV total

Puffi und der Bangaranga-ESC

ProSiebenFolge vom 19.05.2026
Puffi und der Bangaranga-ESC

Puffi und der Bangaranga-ESCJetzt kostenlos streamen

TV total

Folge vom 19.05.2026: Puffi und der Bangaranga-ESC

49 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Im Studio bricht das Bangaranga-Fieber aus! Ein ESC-Rückblick der Extraklasse. Außerdem feiert Puffi mit den Aufsteigern und trauert um die Absteigern. Eishockey startet in die WM und beweist, dieser Sport ist nicht nur spannend, sondern auch sexy!

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