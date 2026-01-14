Twipsy
Folge 13: Das Superhirn
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Albert ist zu schüchtern, um seiner Klassenkameradin Rachel zu sagen, dass er in sie verliebt ist. Als er dann auch noch gehänselt wird, reicht's ihm - er geht in den Cyberspace, um dort mit dem Superhirn geistreiche Diskussionen zu führen. Allerdings stellt sich schnell her-aus, dass das Superhirn ein ziemlicher Dummschwätzer ist und nur mit überflüssigen Informationen protzt. Albert flüchtet völlig entnervt wieder in die reale Welt und zu Rachel...
