Twipsy
Folge 6: Twipsy, das Showtalent
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Das Riesenereignis: Die Cyberwelt bereitet sich auf eine Talent-show vor. Twipsy möchte ein Lied auf der Gitarre spielen. Un-glücklicherweise reisst kurz vor dem Wettbewerb eine Saite und guter Rat ist teuer. Die rettende Idee hat Nick, der ihm seinen neuen Tennisschläger anbietet. Twipsy präsentiert den Song einfach auf dem Tennisschläger und da kein Cyberwesen je ein Musikinstrument ge-sehen hat, sind alle total begeistert...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick