Twipsy
Folge 17: Die Futter-Falle
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Twipsy ist verrückt nach Essen. Aber was zuviel ist, ist zuviel. Twipsy wird durch die Völlerei krank und bekommt hohes Fieber. Er muss aber schnellstens zurück in den Cyberspace, da er sich nach einer gewissen Zeit in der realen Welt in eine andere Energieform ver-wandeln würde. Bei einem allerletzten Ausflug zum Kühlschrank, tappt er in eine Mausefalle und kann sich nicht befreien. Nick, Lissie und Albert finden ihn in letzter Minute...
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