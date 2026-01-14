Twipsy
Folge 16: Liebe, was ist das?
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Twipsy verliebt sich zum ersten Mal in seinem Leben und zwar in eine Glühbirne. Doch die Liebe währt nur kurze Zeit, denn die Birne geht kaputt. Twipsy erfährt, was Liebeskummer bedeutet und leidet hemmungslos. Nachdem der Kummer ausgestanden ist, entdeckt Twipsy, dass es noch viele interessante Dinge in der realen Welt gibt, z.B. "reales" Essen – Twipsys neue Leidenschaft...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick