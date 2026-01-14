Twipsy
Folge 3: Heimweh
Nick, Lissie und Albert zeigen Twipsy die Welt der Menschen. Die Kinder sind erstaunt, wie wenig Twipsy von ihrer Welt kennt - sogar Regen ist eine Sensation für ihn. Im Cyberspace hat er so etwas noch nie gesehen. Aber selbst Skateboards und Zoobesuche können Twipsy nicht von seinem Heimweh ablenken - im Cyberspace ist alles irgend-wie schöner, findet er. Wieder ist es der schlaue Albert, der die rettende Idee hat: Albert konstruiert einen Spezial-Scanner, verbindet ihn mit dem Super-Drucker und fertig ist der „Print-o-Scan“. Twipsy kehrt überglücklich in seine Cyber-Welt zurück, aber verspricht den Kindern wieder zu kommen. Die Kinder freuen sich über ihren aufregenden neuen Freund, bis sie merken, dass nicht nur Twipsy verschwunden ist, sondern auch Champ, die zahnlose und ziemlich betagte Hündin der Familie.
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