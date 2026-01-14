Das sprechende SpielzeugJetzt kostenlos streamen
Twipsy
Folge 25: Das sprechende Spielzeug
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Twipsy wird von Henry, dem Kleinkind der Nachbarn, fälsch-licherweise für sein "Stoffmausi" gehalten. Da Henry sein eigenens "Mausi" verloren hat, nimmt er Twipsy mit nach Hause. Nick und Lissie wollen Twipsy zurückholen, aber Henry gibt "Mausi" nicht mehr her. Als sie Henrys "Originalmausi" wiederfinden, lässt er sich endlich erweichen, Twipsy zurückzugeben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick