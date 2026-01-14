Twipsy
Folge 40: Party mit Pannen
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Lissie bastelt eine Website für Champ. Jack and Jill sind die Bauarbeiter im Cyberspace, die die Website aufbauen sollen. Aus reinem Übermut verändern sie die Homepage so, dass alle Tierhalter der Stadt zu einer Party bei den Walkers nach Hause eingeladen werden. Kein Spaß für den Großvater von Nick und Lissie, der gerade zu Besuch ist und allergisch auf Hundehaare reagiert. Zum Glück hat Twipsy eine Idee...
