Twipsy
Folge 46: Verirrt im Cyberspace
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Albert ist krank und soll im Bett bleiben. Das meint zumindest seine ewig besorgte Mutter. Albert fühlt sich inzwischen aber wieder kerngesund, schleicht aus dem Bett, und beamt sich gemeinsam mit Nick ins Cyberspace. In ihrer Aufregung nehmen sie versehentlich eine Abkürzung, verirren sich und landen auf der Cybermüllkippe. Dort ge-raten sie beinahe in die Müllvernichtungsmaschine, aber Twipsy greift ein.
