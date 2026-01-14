Twipsy
Folge 48: Twipsy X 2
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der kleine Henry "bearbeitet" den Computer derart, dass sich Twipsy bei der Datentransformation von der Realwelt in die Cyberwelt verdoppelt. Von Twipsy unbemerkt, lässt es sich der Doppelgänger gut gehen und die anderen Boten glauben Twipsy sei ein Faulpelz. Die Schwierigkeiten beginnen erst als Twipsy 1 und Twipsy 2 im Cybergefängnis aufeinandertreffen. Denn in der realen Welt macht sich der kleine Henry weiterhin am Computer zu schaffen...
