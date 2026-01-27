Ich bin eine PrinzessinJetzt kostenlos streamen
Two and a Half Men
Folge 14: Ich bin eine Prinzessin
20 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Walden und Alan lassen sich scheiden. Zum Ausgleich hat Alan einen Wunsch frei. Doch als ein Ferrari vor der Tür steht, ist Lyndsey sauer, weil Alan wieder nur an sich gedacht hat. Schließlich überredet er Walden, ihm statt des Flitzers einen dicken Verlobungsring zu finanzieren. Beim Juwelier hat Walden die Vision, dass er 15 Jahre in der Zukunft von allen verlassen sein wird. Kurzerhand bittet er Alan, Lyndsey nicht zu heiraten ...
