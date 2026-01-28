Zum Inhalt springenBarrierefrei
Two and a Half Men

Natürlich ist er tot (2)

ProSiebenStaffel 12Folge 16vom 28.01.2026
Folge 16: Natürlich ist er tot (2)

21 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12

Rose ist wieder aufgetaucht. Sie erzählt, dass Charlie noch am Leben sei und wie sie glückliche vier Jahre mit ihm verbracht habe, in denen er in ihrem Keller im Brunnenschacht saß, bis er vor Kurzem ausbrach - Alan, Walden und Evelyn sind völlig fassungslos ob dieser Nachricht. Daraufhin verlässt Rose das Strandhaus, weil sie nicht riskieren will, von Charlie umgebracht zu werden. Und es dauert nicht lange, bis Alan und Walden mysteriöse Nachrichten von Charlie bekommen ...

