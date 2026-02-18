Die Nacht in der der Tod klingelteJetzt kostenlos streamen
Überdosis Crime
Folge 1: Die Nacht in der der Tod klingelte
83 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Ein scheinbar ruhiger Halloween-Abend in Fort Dodge, Iowa. Kinder laufen verkleidet durch die Straßen, Lachen und Rufe hallen in der Nacht. Auch Marvin und Ethel Brandland öffnen ihre Haustür, als es klopft – doch diesmal steht kein Kind mit einem „Trick or Treat“ davor. Als Ethel sich zur Süßigkeitenschale umdreht, weil sie denkt, es handele sich um einen Scherz, schließt sich hinter ihr die Tür. Der späte Besucher will keine Süßigkeiten, ist mit einem Kopfkissenbezug maskiert und wird Unheil in das Haus bringen …
Weitere Folgen in Staffel 1
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