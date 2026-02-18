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Überdosis Crime

Zimmer 224 - Die Frau im Nachthemd

Talk? Now!Staffel 1Folge 2vom 18.02.2026
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Überdosis Crime

Folge 2: Zimmer 224 - Die Frau im Nachthemd

96 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Ein ehrwürdiges Hotel liegt hoch über der Stadt. Ein nächtlicher Schuss, der durch die Flure hallt, erschüttert jeden Backstein des Gebäudes. Als die Tür zu einem der Zimmer geöffnet wird, findet man eine junge Frau. Reglos liegt sie zusammengesackt auf dem Boden hinter der Hotelzimmertür. Wer hat der jungen Frau das angetan und wieso kommen mehr als eine Person dafür in Frage?

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