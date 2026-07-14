Schweigen oder SchädelbruchJetzt kostenlos streamen
Überdosis Crime
Folge 7: Schweigen oder Schädelbruch
"Bunte Fahnen wehen im Spätsommerwind, Musik wummert durch die Straßen von Münster. Der Christopher Street Day ist ein Tag des Feierns, der Liebe und der hart erkämpften Sichtbarkeit. Doch als sich der Tag dem Ende neigt, wird die fröhliche Stimmung gestört. Ein fremder Mann bedrängt am Rand der Feierlichkeiten mehrere junge Frauen, wird ausfällig und drohend. Zwar lässt der Störenfried schließlich von der Gruppe ab und wendet sich zum Gehen, doch der 25-jährige Malte C. möchte das Gesehene nicht einfach unkommentiert im Raum stehen lassen. Er zeigt Zivilcourage und spricht den Mann an – ein mutiges Zeichen dafür, dass grenzüberschreitendes Verhalten auf diesem Fest absolut keinen Platz hat. Doch anstatt den Ort zu verlassen oder die Zurechtweisung hinzunehmen, reagiert der Unbekannte auf eine Weise, mit der in diesem Moment niemand rechnet. In Sekundenbruchteilen eskaliert die kurze Begegnung und verwandelt sich in einen Albtraum, der ganz Deutschland erschüttern wird. ! TRIGGER-WARNUNG ! Transfeindlichkeit, Hasskriminalität, physische Gewalt, Zivilcourage mit fatalem Ausgang"
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