Gnade dir Gott, wenn die Schwester anklopftJetzt kostenlos streamen
Überdosis Crime
Folge 6: Gnade dir Gott, wenn die Schwester anklopft
61 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 18
Es heißt, es gibt einen Serienmörder in Mexiko-Stadt. Einen, der nicht einbricht, sondern ganz einfach mit einem Lächeln über die Türschwelle kommt. Der Mörder sucht sich die Schwächsten aus und nutzt die Hoffnung derer, die lange schon auf einen Besuch dieser Art gewartet haben. Nur, dass der Besuch nicht die finanzielle Unabhängigkeit bringt, sondern den Tod. ! TRIGGER-WARNUNG ! Manipulation, Serienmörder, Mord (an Senioren), sexueller Missbrauch, Gewalt"
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