Sterben nach DienstplanJetzt kostenlos streamen
Überdosis Crime
Folge 9: Sterben nach Dienstplan
"Ein Pflegeheim soll ein Ort der Sicherheit und Würde sein. Angehörige vertrauen das Leben ihrer Liebsten den Händen von Fachkräften an. Doch in Lambrecht entsteht eine andere Dynamik. Denn eigentlich sollten die 3 Personen in diesem Fall ihre Patientinnen, die dement, bettlägerig und vollkommen wehrlos sind, hinter den verschlossenen Türen pflegen. Aber sie entscheiden sich für etwas anderes. Sie entscheiden sich für Demütigung und Kaltblütigkeit und sie sollen zum Glück nicht ungesühnt davonkommen. ! TRIGGER-WARNUNG ! Mord, Missbrauch von Schutzbefohlenen, Demütigung, physische und psychische Gewalt in der Pflege Recherche unterstützt durch Luisa Zeidler"
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick