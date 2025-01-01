Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 8: Majestic-12
41 Min.Ab 12
Im Dezember 1984 erhält ein Filmproduzent und Ufo-Forscher einen mysteriösen Brief ohne Poststempel. Der Inhalt offenbart ein achtseitiges, streng geheimes Dokument, welches an Dwight D. Eisenhower adressiert ist. Der Text informiert darüber, dass es frühere Abstürze von Außerirdischen gab. In den darauffolgenden zehn Jahren tauchen immer mehr solcher Dokumente mit ähnlichen Inhalten auf. Wie glaubwürdig sind die Geschichten? Und was hat die amerikanische Regierung damit zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick