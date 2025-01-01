Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 9: Die Akasha-Chronik
41 Min.Ab 12
Die "Akasha-Chronik" oder "Das Buch des Lebens" ist kein Buch, sondern vielmehr ein immaterielles Konstrukt, das ein allumfassendes Weltgedächtnis enthält. Eine Festplatte, auf der alle Bücher über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gespeichert sind. Doch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse sollen die tatsächliche Existenz belegen. Demzufolge wäre es uns möglich, telepathische Kontakte zu Außerirdischen herzustellen ...
