Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 10: Gottgegeben
41 Min.Ab 12
Rund 80 % der indischen Bevölkerung praktiziert den Hinduismus. Nach ihrer Auffassung sind Götter Wesen aus Fleisch und Blut, die einst vom Himmel auf die Erde kamen und dort lebten. In den heiligen Schriften des Hinduismus werden fortschrittliche Technologien beschrieben, die weit über den damaligen Kenntnisstand hinausreichen. Handelt es sich bei den Verfassern tatsächlich um Außerirdische? Forscher Giorgio begibt sich auf Spurensuche ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick