Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 3: Außerirdische Architekten
41 Min.Ab 12
Viele architektonische Wunder der Antike sind nahezu identisch in ihrer Bauweise - obwohl sie teilweise durch komplette Kontinenten voneinander getrennt sind und auch ansonsten in keinem Zusammenhang stehen. Woher stammten die Entwürfe für die Konstrukte? Beweisen die Bauwerke die Existenz Außerirdischer? Dienten sie einem höheren Zweck?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick