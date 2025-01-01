Zum Inhalt springenBarrierefrei
Als vor mehr als 3.000 Jahren das Grab des Pharaos Tutanchamun geöffnet wurde, kam es zu rätselhaften Todesfällen. Denn die alten Pharaonen sprachen einen Fluch über jene aus, die ihre Gräber öffneten, um sich selber zu schützen. Doch auf welche Mächte griffen sie zurück? Und was passiert, wenn der Fluch aufgehoben wird?

A+E
