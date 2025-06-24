Polizist unter VerdachtJetzt kostenlos streamen
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 18: Polizist unter Verdacht
41 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12
Am 1. Mai 1993 verständigt ein Polizist den Notruf und gibt an, dass sich seine Frau im Keller des Hauses erschossen hat. Bei der Untersuchung des Tatorts fällt jedoch schnell auf, dass dieser von Doug Wright manipuliert wurde. Die Familie des Opfers zweifelt am Selbstmord der jungen Mutter und verdächtigt Doug, der Kimberley bereits mehrfach misshandelt hat. Hat der vorbildlich wirkende Beamte seine Frau tatsächlich getötet?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren