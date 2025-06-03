Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 11: Kampf um Gerechtigkeit
41 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12
Am 21. Februar 1973 wird die Polizei zu einem Notruf in den Bergen Colorados gerufen. Die Beamten finden Carmina Anderson tot vor, während ihr Mann eine Schusswunde an der Hand aufweist. Charles Anderson spricht von einem Unfall und die Geschworenen vor Gericht glauben dem Witwer. Mehr als zwanzig Jahre später versucht Carminas Tochter Lisa, die Wahrheit über den Tod ihrer Mutter herauszufinden ...
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
