SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 7vom 05.03.2024
41 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12

Am 15. Februar 2003 verständigt Debra Aquilina den Notruf und meldet den Tod ihres Mannes Ralph Ludvik. Es sieht alles nach einer Überdosis aus, die der Gerichtsmediziner schließlich bestätigt. Doch der Fall wirft dennoch Rätsel auf. Über ein Jahr später erhält die Polizei von einem Gefängnisinsassen neue Hinweise, die auf einen scheinbar perfekten Mord hindeuten ...

