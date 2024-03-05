Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 7: Eine tödliche Dosis
41 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12
Am 15. Februar 2003 verständigt Debra Aquilina den Notruf und meldet den Tod ihres Mannes Ralph Ludvik. Es sieht alles nach einer Überdosis aus, die der Gerichtsmediziner schließlich bestätigt. Doch der Fall wirft dennoch Rätsel auf. Über ein Jahr später erhält die Polizei von einem Gefängnisinsassen neue Hinweise, die auf einen scheinbar perfekten Mord hindeuten ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren