Unfall, Selbstmord oder Mord?
Folge 2: Der Wolf im Schafspelz
41 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12
Der beliebte Pastor William Pounds wählt am 12. Juni 2015 den Notruf: Er gibt an, dass sich seine Verlobte in den Kopf geschossen hat. Er versucht sie wiederzubeleben, doch Kendra Jackson verstirbt noch vor Ort. Die Beweise am Tatort werfen viele Fragen auf, so dass die Ermittler William Pounds genauer unter die Lupe nehmen - und was sie entdecken, erschüttert eine ganze Gemeinde.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
