Am Abgrund

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 14vom 10.06.2025
Folge 14: Am Abgrund

40 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12

Am 2. April 1987 stürzt die 20-jährige Deana Wild von einem Aussichtspunkt in Big Sur, Kalifornien, in ihren Tod. Virginia und Billie Joe McGinnis, die mit der jungen Frau unterwegs sind, verständigen sofort den Notruf. Da es keine Hinweise auf ein Verbrechen gibt, wird der Falls als tragischer Unfall eingestuft. Als die Ermittler jedoch erfahren, dass Deana einen Tag vor ihrem Ableben eine Lebensversicherung abgeschlossen hatte, wird der Vorfall genauer untersucht ...

